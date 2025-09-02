სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს
ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 3 სექტემბერს 06:00-დან 12:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარაჯალა, ბაისუბანი, კაბალი და მიმდებარე სოფლებში; 10:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ანაგა, სიღნაღი, ბოდბისხევი და მიმდებარე სოფლებში; 10:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გერნის დასახლება, გაგელაანები, გავაზი და მიმდებარე სოფლებში; 10:30-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფშაველი, ნაფარეული, ყარაჯალა და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს ახმეტაში გამსახურდიას, მარჯანიშვილის, თელავის და მიმდებარე ქუჩებზე; 11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში გიორგიწმინდა, მანავი, კაკაბეთი, თოხლიაური და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არხილოსკალოში; 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალვანში; 12:00-დან 16:30 საათამდე აბონენტებს სიღნაღში აღმაშენებლის, ლოლაშვილის, დადიანის, 9 აპრილის და მიმდებარე ქუჩებზე; 12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კაბალი, უზუნთალა, კართუბანი და მიმდებარე სოფლებში; 14:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში არბოშიკი, მირზაანი, ოზაანი და მიმდებარე სოფლებში.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.