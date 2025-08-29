29 აგვისტო: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 29 აგვისტოს საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაა მოსალოდნელი.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ, ზოგან შესაძლებელია ნისლი. აღმოსავლეთის ქარი 10-15მ/წმ, დღისით ზოგან შესსაძლებელია ძლიერი 17-22მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +18, +23°, დღისით +29, +34°; მთაში ღამით +12, +17°, დღისით +29, +34°; მაღალმთაში ღამით +8, +13°, დღისით +19, +24°, ზოგან +29°-მდე.
კახეთის რეგიონი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 7- 12მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ღამით +23°, დღისით +30°.