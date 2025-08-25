სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 26 აგვისტოს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება:
11:00- დან 19:00 საათამდე ქ. თელავში ახვლედიანის, 9 აპრილის, ლაღიძის, დოდაშვილის, ნადიკვრის და მიმდებარე ქუჩებს
17:00- დან 20:00 საათამდე სოფ. გულგულაში 494 აბონენტს
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. კურდღელაურში 189 აბონენტს
16:30- დან 18:30 საათამდე სოფ. ბოლოკიანსა და კართუბანში 386 აბონენტს
13:00- დან 14:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროში 303 აბონენტს
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ.გამარჯვებაში 137 აბონენტს
12:00- დან 15:00 საათამდე სოფ.აფენში 82 აბონენტს
12:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. სათაფლეს და უდაბნოს
11:00- დან 16:00 საათამდე ქ. ახმეტაში 280 აბონენტს
11:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. მატანს და ხევისჭალას
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. მაღრაანსა და არგოხს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ახალსოფელში 134 აბონენტს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.