სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 21 აგვისტოს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება:
14:00- დან 16:00 საათამდე ქ. თელავში თბილისის გზატკეცილს, შალაურს, სოხუმის, აჩინებულის და სადგურის ქუჩებს
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ვარდისუბანში 893 აბონენტს
13:00- დან 14:00 საათამდე სოფ
.სამთაწყაროში 375 აბონენტს
12:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. ჯუგაანში 57 აბონენტს
12:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. ერისიმედში 123 აბონენტს
11;00- დან 18:00 სოფ. მანავში 123 აბონენტს
11:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. წყაროსთავსა და პატარძეულში 304 აბონენტს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ველისციხეში 26 აბონენტს
11:00- დან 15:00 საათამდე ქ. ახმეტაში გაგარინის, სანაპიროს და გორგასლის ქუჩებს
10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ქვემო ალვანში 180 აბონენტს
10:00- დან 13:00 საათამდე სოფ.კართუბანში 99 აბონენტს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.