რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
21 აგვისტოს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7000 ლარი. გამყარდა 0.19 თეთრი;
1 ევრო – 3.1450 ლარი. გაუფასურდა 0.80 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6437 ლარი. გამყარდა 0.49 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0660 ლარი. უცვლელად;
100 რუსული რუბლი – 3.3636 ლარი. გაუფასურდა 2.37 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0423 ლარი. გაუფასურდა 0.48 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5877 ლარი. გაუფასურდა 0.11 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6523 ლარი. გაუფასურდა 0.02 თეთრი.