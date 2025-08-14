რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
14 აგვისტოს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.7226 ლარი. გაუფასურდა 2.84 თეთრი;
1 ევრო 3.1909 ლარი. გაუფასურდა 6.27 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6943 ლარი. გაუფასურდა 6.74 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0668 ლარი. გაუფასურდა 0.07 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.4120 ლარი. გაუფასურდა 4.03 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.0923 ლარი. გაუფასურდა 7.25 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.6010 ლარი. გაუფასურდა 1.67 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6556 ლარი. გაუფასურდა 0.61 თეთრი;