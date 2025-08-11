4 ოქტომბრის არჩევნებში 17 პარტია დარეგისტრირდა
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დოკუმენტის მიხედვით, 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად 17-მა პარტიამ შეიტანა განაცხადი.
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი;
ძლიერი საქართველო-ლელო, ხალხისთვის, თავისუფლებისთვის!;
გახარია საქართველოსთვის;
ახალი პოლიტიკური ცენტრი (შემოკლებული დასახელება “გირჩი”);
ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო;
ჩვენი გაერთიანებული საქართველო;
საქართველოს ერთობისა და განვითარების პარტია;
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება “კონსერვატორები საქართველოსთვის”;
საქართველო;
თავისუფალი საქართველო;
მწვანეთა პარტია;
მემარცხენე ალიანსი;
მესამე გზა;
ქართველ ერთობა;
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება – მამული, ენა, სარწმუნოება;
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება – სახალხო ხელისუფლება;
დემოკრატთა ალიანსი;
თვითმმართველობის არჩევნების 4 ოქტომბერს ჩატარების შესახებ განკარგულება პრეზიდენტმა, მიხეილ ყაველაშვილმა, უკვე გამოსცა.