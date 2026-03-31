რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
30 მარტს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.6998 ლარი. გამყარება 0.27 თეთრი;
1 ევრო 3.1032 ლარი. გამყარება 0.82 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.5726 ლარი. გამყარება 2.23 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0607 ლარი. გამყარება 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.3315 ლარი. გამყარება 1.79 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.1235 ლარი. გამყარება 3.73 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.5881 ლარი. გამყარება 0.20 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6161 ლარი. გამყარება 0.02 თეთრი;