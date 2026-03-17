რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
17 მარტს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.7290 ლარი. გაუფასურდა 0.31 თეთრი;
1 ევრო 3.1261 ლარი. გაუფასურდა 3.03 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6173 ლარი. გაუფასურდა 4.02 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0618 ლარი. გაუფასურდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.3817 ლარი. გაუფასურდა 6.93 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.2253 ლარი. გაუფასურდა 1.74 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.6053 ლარი. გაუფასურდა 0.17 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6183 ლარი. გაუფასურდა 0.02 თეთრი;