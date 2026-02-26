რა ღირს 1 გრამი ოქრო საქართველოში
მსოფლიო ბირჟებზე ოქროს ფასი სტაბილურად მაღალ მაჩვენებელზეა. GoldPrice-ის მონაცემებით, თბილისის დროით 12:30 საათზე, 1 უნცია ძვირფასი ლითონის ღირებულება 5 178 დოლარია, რაც ერთ დღეში ფასის 0.55%-ით კლებას წარმოადგენს. რაც შეეხება ვერცხლს, ამ მომენტისთვის 1 უნცია 87.01 დოლარი ღირს, რაც ერთ დღიან ჭრილში 4.40%-ით დაკლებული ფასია.
ოქროს ფასმა მცირედით მოიმატა საქართველოში. უფრო კონკრეტულად,1 გრამი 999 სინჯის ოქროს ფასი 459 ლარია, 750-სინჯიანი – 344 ლარი ღირს, ხოლო 585-სინჯიანი ოქროს ფასი 268 ლარს შეადგენს.
რაც შეეხება ვერცხლის ღირებულებას, 999-სინჯიანი 1 გრამის ფასი 8.58 ლარია, ხოლო 800-სინჯიანი 1 გრამი ვერცხლის შეძენა 6.86 ლარად არის შესაძლებელი.