2025 წელს სამოხელეო დანაშაულის მაჩვენებელი 38%-ით გაიზარდა – სტატისტიკა
საქსტატის მონაცემებით, 2025 წელს 332 სამოხელეო დანაშაული იყო რეგისტრირებული, რაც 2024 წლის მაჩვენებელს 37.7%-ით აღემატება, თუმცა 2023 წელთან შედარებით შემცირებულია.
აღსანიშნავია, რომ 2024 წელს ბოლო 10 წლის განმავლობაში სამოხელეო დანაშაულის მაჩვენებელი ყველაზე მცირე იყო და 2023 წლის მაჩვენებელს 39.7%-ით ჩამოუვარდებოდა.
გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, ბოლო წლების მონაცემები ასეთია:
2020 წელი – 520 რეგისტრირებული სამოხელეო დანაშაული;
2021 წელი – 579 დანაშაული;
2022 წელი – 577 დანაშაული;
2023 წელი – 400 დანაშაული;
2024 წელი – 241 დანაშაული;
2025 წელი – 332 დანაშაული.
რა ითვლება სამოხელეო დანაშაულად?
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, სამოხელეო დანაშაული მოიცავს საჯარო მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის არამართლზომიერ გამოყენებას. ძირითადი მუხლებია:
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება (მუხლი 332): როდესაც მოხელე საჯარო ინტერესის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს პირადი გამორჩენის მისაღებად, რაც სხვების უფლებებს აზიანებს.
უფლებამოსილების გადამეტება (მუხლი 333): მოქმედება, რომელიც აშკარად სცილდება მოხელის კომპეტენციის ფარგლებს.
ქრთამის აღება/მიცემა (მუხლები 338-339): ფულის, ქონების ან უპირატესობის მოთხოვნა ან მიღება კონკრეტული ქმედების სანაცვლოდ.
სამსახურებრივი სიყალბე (მუხლი 341): ოფიციალურ დოკუმენტებში ყალბი ცნობების შეტანა ან გაყალბება ანგარებით.
სამსახურებრივი გულგრილობა (მუხლი 342): მოვალეობის შეუსრულებლობა ან დაუდევრად შესრულება, რამაც არსებითი ზიანი გამოიწვია.
მოხელესთან ერთად, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი, რომელიც ახორციელებს საჯარო-სამართლებრივ უფლებამოსილებას (მათ შორის, საჯარო რეესტრის თანამშრომლები, ნაფიცი მსაჯულები, კერძო აღმასრულებლები და სხვა).
დანაშაულის სიმძიმის მიხედვით, სანქციები მერყეობს ჯარიმიდან 15 წლამდე პატიმრობამდე (მაგალითად, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებისას).