საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. პროფესორები და სტუდენტები კვლავ ეწინააღმდეგებიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ტექნიკური უნივერსიტეტის გაერთიანებას.
აქციის მონაწილეებს ადგილზე მიტანილი აქვთ საპროტესტო ბანერები. ასევე მიმდინარეობს სიტყვით გამოსვლებიც.
„ჩვენ გვჭირდება თქვენი გვერდში დგომა. ყველას ერთად უფრო მეტი შეგვიძლია. ტექნიკური უნივერსიტეტის ისტორიას ყველა ერთად გავაგრძელებთ. მინისტრმა, ფაქტობრივად დაგვიხურა უნივერსიტეტი“,- აღნიშნეს აქციის მონაწილეებმა.