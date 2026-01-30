„აშშ-ის საელჩომ დაიწყო აშშ-ში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირება, რომლებმაც შესაძლოა, ვიზის ვადას გადააცილეს“ – საელჩოს განცხადება
აშშ-ის საელჩომ დაიწყო აშშ-ში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირება, რომლებმაც შესაძლოა, ვიზის ვადას გადააცილეს, რათა მიაწოდოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ გადაამოწმონ რამდენი ხნით შეუძლიათ დარჩენა და რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს ამ ვადის გადაცილებას.
ინფორმაციას აშშ-ის საელჩო ავრცელებს.
აშშ-ის საბაჟო და საზღვრის დაცვის სამსახური (CBP) ქვეყანაში შესვლისას განსაზღვრავს, რამდენ ხანს აქვს მოქმედი ვიზის მფლობელს აშშ-ში დარჩენის უფლება.
იმისათვის, რომ ნებისმიერმა მსურველმა საკუთარი მონაცემების გადამოწმება შეძლოს, საელჩო აქვეყნებს ბმულს, სადაც შეგიძლიათ საკუთარი მონაცემების შეყვანა და იმის დადგენა, რამდენ ხანს და რა პირობებით შეგიძლიათ დარჩეთ აშშ-ში.