სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 27 იანვარს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 18:00 საათამდე ქ. წნორს
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ერისიმედს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 14:00 საათამდე ქ. ყვარლის ნაწილს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 15:00 საათამდე მონაკვეთში ქ.ახმეტის სხვადასხვა ნაწილს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. დუისის ნაწილს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. ყიტაანს
11:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. ველისციხის ნაწილს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.