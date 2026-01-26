ახალი ამბებიგანცხადება

სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს

maka khaziuri

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 27 იანვარს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 18:00 საათამდე ქ. წნორს
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ერისიმედს

ყვარლის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 14:00 საათამდე ქ. ყვარლის ნაწილს

ახმეტის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 15:00 საათამდე მონაკვეთში ქ.ახმეტის სხვადასხვა ნაწილს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. დუისის ნაწილს

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. ყიტაანს
11:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. ველისციხის ნაწილს

სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.