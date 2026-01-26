რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
26 იანვარს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6941 ლარი. გამყარება 0.05 თეთრი;
1 ევრო – 3.1607 ლარი. გაუფასურება 1.10 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6448 ლარი. გაუფასურდა 2.22 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0621 ლარი. გამყარება 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.5486 ლარი. გამყარება 1.04 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1131 ლარი. გაუფასურება 0.48 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5847 ლარი. გამყარება 0.03 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6242 ლარი. გამყარება 0.08 თეთრი;