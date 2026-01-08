რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
8 იანვარს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6974 ლარი. გაუფასურდა 0.06 თეთრი;
1 ევრო – 3.1595 ლარი. გაუფასურდა 0.80 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6515 ლარი. გაუფასურდა 2.24 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0798 ლარი. გაუფასურდა 0.16 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3298 ლარი. გამყარდა 1.56 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5865 ლარი. გაუფასურდა 0.02 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6338 ლარი. გამყარდა 0.15 თეთრი.