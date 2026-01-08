როგორი ამინდია 8 იანვარს მოსალოდნელი საქართველოში
დასავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ, ზოგან შესაძლებელია ნისლი. აღმოსავლეთის ქარი 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დაბლობში ღამით +3, +8°, დღისით +14, +19°; მთაში ღამით -6, -1°, დღისით +9, +14°; მაღალ მთაში ღამით -7, -2°, დღისით +7, +12°.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ, ზოგან შესაძლებელია ნისლი. აღმოსავლეთის ქარი 8-13მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით -2, +3°, ზოგან -7°-მდე, დღისით +9, +14°; მთაში ღამით -10, -5°, დღისით +6, +11°, მაღალ მთაში ღამით -13, -8°, დღისით +4, +9°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +13°, ღამით +5°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +13°, ღამით +6°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +12°, ღამით +4°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +11°, ღამით +5°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +13°, ღამით +4°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +14°, ღამით +6°.