პირადობის მოწმობებზე QR კოდის და თითის ანაბეჭდის დამატება იგეგმება
„საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“ კანონში შეტანილი ცვლილებებით, ვიზუალურად იცვლება საქართველოს მოქალაქის პირადობის ელექტრონული მოწმობა, დროებითი და მუდმივი ბინადრობის ელექტრონული მოწმობა, აგრეთვე, დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა.
ცვლილებების მიხედვით, დოკუმენტებს უნდა დაემატოს ახალი რეკვიზიტები. კერძოდ, მოწმობის წვდომის კოდი, რომელიც უკონტაქტო მიკროსქემიდან მონაცემთა ამოკითხვისათვის გამოიყენება და ე.წ. QR კოდი, რომლის მეშვეობითაც, პირს შეუძლია გადაამოწმოს ინფორმაცია დოკუმენტის ან მისი მფლობელის შესახებ. გარდა ამისა, ცვლილებით, პირადობის მოწმობაზე თითის ანაბეჭდის დატანაც არის გათვალისწინებული.
ცვლილებები 2026 წლის 1-ლი იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს.