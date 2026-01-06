აქციის მონაწილეები პარლამენტთან შეიკრიბნენ და შობას ერთად შეხვდებიან
რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები საკანონმდებლო ორგანოს წინ ტროტუარზე არიან შეკრებილი.
აქციის მონაწილეებთან მივიდა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი. აქციის მონაწილეების განცხადებით, ერთად შეხვდებიან შობას.
პროტესტის მონაწილეები აპირებენ 00:00 საათზე, აანთონ სანთლები.
საკანონმდებლო ორგანოსთან უწყვეტი პროტესტი ერთ წელზე მეტია მიმდინარეობს. დემონსტრანტების მოთხოვნები უცვლელია – დაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები და გათავისუფლდნენ აქციების ფარგლებში დაკავებული პირები.