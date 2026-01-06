გაზრდილ ხელფასს დეპუტატების გარდა, პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებიც მიიღებენ
2026 წლიდან გაზრდილ ხელფასს პარლამენტის წევრების გარდა, პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებიც მიიღებენ.
სახელმწიფო უწყებებში ხელფასების სულ მცირე 10%-იანი ზრდა 2026 წლის ბიუჯეტმა განაპირობა, რომლის საფუძველზეც საჯარო სექტორში დასაქმებულთა საბაზო თანამდებობრივი სარგო 1 600 ლარით განისაზღვრა.
პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტის აპარატის სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ ახალი ბრძანება გამოსცა, რომელიც 2026 წლის 1-ელი იანვრიდან ამოქმედდა.
აღნიშნული ბრძანების მიხედვით, ყველაზე მაღალ – 11 200 ლარიან თვიურ ანაზღაურებას პარლამენტის აპარატის უფროსი მიიღებს. პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილის (სამი მოადგილე) ხელფასი – 10 400 ლარი იქნება, აპარატის უფროსის თანაშემწეების ანაზღაურება კი – 3 520 ლარი. ამავე ბრძანებით, 3 520 ლარით განისაზღვრება აპარატის უფროსის მოადგილის თანაშემწეების ხელფასი.
2026 წლიდან 9 600 ლარი იქნება პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსის თვიური თანამდებობრივი სარგო, 7 200 ლარი – პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსის მოადგილის ხელფასი, 7 040 ლარი – თანაშემწეების, ხოლო 4 480 ლარი – მთავარი სპეციალისტების ანაზღაურება. შალვა პაპუაშვილის ბრძანების თანახმად, პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტში 17 პირია დასაქმებული.
პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებითვე, პირველი ვიცე-სპიკერის სამდივნო რვა თანამშრომლით არის წარმოდგენილი. სამდივნოს უფროსის ხელფასი 7 040 ლარი იქნება, თანაშემწეების – 6 400 ლარი, მთავარი სპეციალისტების – 4 480 ლარი, წამყვანი სპეციალისტის – 3 520 ლარი და უფროსი სპეციალისტის – 2 880 ლარი.
რაც შეეხება პარლამენტის ვიცე-სპიკერების სამდივნოებს, სამდივნოს უფროსს 6 400 ლარიანი ხელფასი ექნება, მთავარ სპეციალისტს – 4 480 ლარი, ხოლო უფროსს სპეციალისტს – 2 880 ლარი.
ანალოგიური ოდენობებით განისაზღვრება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის სამდივნოს თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო.
ბოლო ცვლილებებით, პარლამენტის დეპარტამენტებში არსებული განყოფილებები სამმართველოებად გადაკეთდა. დეპარტამენტის უფროსის ხელფასი 9 600 ლარი იქნება, დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის – 7 200, სამმართველოს უფროსის – 6 400 ლარი, მთავარი სპეციალისტების – 4 480 ლარი, წამყვანი სპეციალისტის – 3 520 ლარი, უფროსი სპეციალისტის – 2 880 ლარი.
რაც შეეხება პარლამენტის კომიტეტების აპარატებს, 2026 წლიდან აპარატის უფროსის ყოველთვიური ხელფასი – 6 400 ლარი იქნება, აპარატის მთავარი სპეციალისტის – 4 480 ლარი, წამყვანი სპეციალისტის – 3 520 ლარი, უფროსი სპეციალისტის – 2 880 ლარი, ხოლო კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწის ხელფასი – 3 520 ლარი.
დეპუტატების თანაშემწეების ხელფასი 2 880 ლარი იქნება. შალვა პაპუაშვილის ბრძანების გათვალისწინებით, პარლამენტის მანდატურთუხუცესი 2026 წლიდან 9 600 ლარიანი ანაზღაურებას მიიღებს.
პარლამენტის აპარატის საშტატო ნუსხის თანახმად, პარლამენტის აპარატში 650 პირი იქნება დასაქმებული. მათგან 4 სახელმწიფო მოსამსახურეა, 313 – პროფესიული საჯარო მოხელე, 166 – ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი, ხოლო 167 – შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი, რომლებიც ყოველთვიურ ანაზღაურებას შრომითი ხელშეკრულების შესაბამისად იღებენ.