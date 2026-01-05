რა ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ მინივენებს და „მარშრუტკა“/ავტობუსებს, მგზავრების გადასაყვანად
2026 წლის 1-ელი იანვრიდან, საქალაქთაშორისო მგზავრთა გადაყვანის რეგულაციაში ცვლილებები შევიდა. ამის შესახებ ინფორმაცია, სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ გაავრცელა. კერძოდ, მათი ცნობით, მიკროავტობუსებს, მინივენებს და ავტობუსებს, რომლებიც საქალაქთაშორისო მგზავრთგადაყვანას ახორციელებენ, ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ.
უფრო კონკრეტულად, 2027 წლიდან ეტაპობრივად ამოქმედდება ახალი ვალდებულება იმ ტრანსპორტისთვის რომლებიც შიდა გადაყვანებში იქნებიან ჩართული და მათთვის სავალდებულო იქნება სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილობებისა და ტაქოგრაფის დამონტაჟება.
სააგენტოს განცხადებით, ცვლილებები მიზნად ისახავს მგზავრთა უსაფრთხოების ხელშეწყობას, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების შემცირებას, საგზაო უსაფრთხოების განვითარებასა და საავტომობილო ტრანსპორტის დარგში კონკურენტული გარემოს შექმნას.
ქვეყნის შიდა რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განხორციელებისას სავალდებულო ხდება სატრანსპორტო საშუალებების აღჭურვა ტაქოგრაფით და სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილობით. აღნიშნული მოთხოვნა ვრცელდება M1 (მინივენი), M2 და M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე, რომელიც უზრუნველყოფს მძღოლის სამუშაო და დასვენების რეჟიმებისა და გადაადგილების სიჩქარის კონტროლს,“ – ნათქვამია სახმელეთო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
ახალი ვალდებულების ამოქმედებისთვის დადგენილია შემდეგი ვადები:
ტაქოგრაფის გამოყენება სავალდებულო იქნება:
თბილისი – ბათუმის მიმართულებით მოძრავი საქალაქთაშორისო ტრანსპორტისთვის 2027 წლის 1-ელი ივნისიდან;
სხვა ყველა 50 კილომეტრზე მეტი მანძილით დაშორებულ დასახლებას შორის მოძრავი ტრანსპორტისთვის კი – 2027 წლის 1-ელი დეკემბრიდან.
სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილობის გამოყენება სავალდებულო იქნება:
თბილისი – ბათუმის მარშრუტზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის – 2027 წლის 1-ელი მარტიდან;
სხვა ყველა დასახლებას შორის მოძრავი საქალაქთაშორისო ტრანსპორტისთვის კი 2027 წლის 1-ელი დეკემბრიდან.