როგორ უნდა შეინახოთ მზა კერძები მაცივარში – სეს-ის რეკომენდაციები

ნატალია ცისკარაშვილი

როგორ უნდა შეინახოთ საახალწლოდ მზა კერძები მაცივარში – ამის შესახებ რეკომენდაციებს სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს.

სეს-ის რჩევით, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გადავსებულ მაცივარში საკვები ცუდად ინახება.

ამასთან, მაცივრის კარის ხშირი გამოღება არ არის რეკომენდებული.

უფრო კონკრეტულად, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მითითებები ასეთია:

მაცივრის კარს ხშირად ნუ გამოაღებთ, რადგან ეს ხელს უშლის ტემპერატურის რეჟიმის შენარჩუნებას;
მაცივარში ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 5°C-ს;
სურსათი შეინახეთ სუფთა თავდახურულ კონტეინერებში.
რაც შეეხება მაცივარში სურსათის სწორად განთავსებას, რეკომენდაციები ასეთია:

ზედა თარო – მზა კერძები;
შუა თარო – რძის ნაწარმი;
ქვედა თარო – ნედლი ხორცი/თევზი;
კარი – სასმელები, სოუსები;
ბოსტნეულის უჯრები – ხილი, ბოსტნეული.