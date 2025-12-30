„საქონლის ხორცი საახალწლოდ მცირედით გაძვირდა – იანვრის მეორე ნახევრიდან ფასი კიდევ მოიმატებს“
„საქონლის ხორცი საახალწლოდ მცირედით გაძვირდა, ვფიქრობ იანვრის მეორე ნახევრიდან ფასი კიდევ მოიმატებს,“ – ამის „ბიზნესპრესნიუსს“ „აგროქიზიყის“ დამფუძნებელმა ბექა გონაშვილმა განუცხადა.
„საახალწლოდ ხორცის ფასმა, მცირედით, დაახლოებით 50 თეთრის ფარგლებში მოიმატა. საერთოდ, ახალ წელს ღირებულება მნიშვნელოვნად არ იზრდება ხოლმე. თუ ვინმეს გასაყიდი საქონელი ჰყავს, სწორედ სადღესასწაულო დღეებს ელოდება, აქედან გამომდინარე, ფასი მიზერულად იმატებს {საუბარი მაქვს ასაღებ ფასზე}. ძირითადად, ხორცის ფასი დეკემბრის დასაწყისში და იანვრის შუა რიცხვებიდან იზრდება. წელსაც ასე მოხდა – დაახლოებით, 1 ლარით გაიზარდა ღირებულება დეკემბრის დასაწყისში და ვფიქრობ, იანვარში 50 თეთრიდან 1 ლარამდე კიდევ გაძვირდება, რადგან ახალი წლების პერიოდში ამოიყიდება და მერე დეფიციტური ხდება ხორცი. რაც შეეხება დღეს არსებულ ფასებს, ამ ეტაპზე, დახლზე ხორცი ძირითადად 25-26-27 ლარი ღირს, რიგ შემთხვევაში კი შესაძლოა, 40 ლარამდეც აღწევდეს,“ – უთხრა ბექა გონაშვილმა „ბიზნესპრესნიუსს“.
აღსანიშნავია, რომ ხორცის გაძვირებაზე „ბიზნესპრესნიუსი“ რამდენიმე კვირის წინაც წერდა. გაძვირების ერთ-ერთი მთავარ მიზეზად ადგილობრივი წარმოების შემცირება სახელდება, რაზეც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიც მიუთითებს.
2025 წლის მესამე კვარტალში საქართველოში მსხვილფეხა საქონლის სულადობა შემცირდა. „საქსტატის“ წინასწარი მონაცემებით, 2025 წლის მე-3 კვარტლის ბოლოსათვის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობა წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით 3.7 პროცენტით შემცირდა და 812.2 ათასი სული შეადგინა (გასულ წელს 848 ათასი სული). ამასთან, ხორცის წარმოებამ 18.1 ათასი ტონა შეადგინა, რაც 2024 წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე (19.5 ათასი ტონა) 9 პროცენტით ნაკლებია.