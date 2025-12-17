სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელის გეგმიური სამუშაოების გამო 18 დეკემბერს ენერგომომარაგება შეეზღუდება:
თელავის მუნიციპალიტეტში
10:30- დან 16:00 საათამდე ქ. თელავში ფალიაშვილის, არაყიშვილის და ალადაშვილის ქუჩებს
10:30- დან 18:00 საათამდე მონაკვეთში სოფ. იყალთოს სხვადასხვა უბანს
11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ. წინანდლის ნაწილს
11:00- დან 18:00 საათამდე მონაკვეთში სოფ. ფშაველში სხვადასხვა უბანს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 14:00 საათამდე ქ. ლაგოდრხში ზაქათალის და სანაპიროს ქუჩებს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ქვემო გურგენიანს, ზემო გურგენიანს და გელათს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: შაშიანს, კალაურს, ვაჩნაძიანს და კახიფარს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
09:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: კაკაბეთს, დიდ ჩაილურს და პატარა ჩაილურს ყვარლის მუნიციპალიტეტში
10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. შილდის ნაწილს
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ახალსოფელს, მთისძირს, ბალღოჯიანს, თხილისწყაროს და ჭიკაანის ნაწილს
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. კუჭატანის ნაწილს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.