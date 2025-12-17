ევროპის საბჭოს კომისარმა ადამიანის უფლებების საკითხებში მაიკლ ო’ფლაერტიმ საქართველოს გენერალურ პროკურორს წერილით მიმართა
ევროპის საბჭოს კომისარმა ადამიანის უფლებების საკითხებში მაიკლ ო’ფლაერტიმ საქართველოს გენერალურ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს წერილი გაუგზავნა, სადაც ის გამოხატავს შეშფოთებას 2024 წლის ბოლოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მომიტინგეებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალის არაპროპორციული გამოყენების სავარაუდო შემთხვევების გამოძიებაში ხელშესახები პროგრესის არარსებობის გამო, – ინფორმაციას ევროპის საბჭო ავრცელებს.
კომისარი შეშფოთებას გამოთქვამს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის მიერ დაწყებული და პროკურატურისთვის გადაცემული გამოძიებების ეფექტურობასთან დაკავშირებით. კერძოდ, წერილში აღნიშნულია, რომ მაშინ, როცა მომიტინგეების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეები წინ წავიდა და გამამტყუნებელი განაჩენებით დასრულდა, პოლიციის მიერ სავარაუდო ძალადობის ფაქტებზე პასუხისმგებლობა არავის დაკისრებია.
წერილში ნახსენებია საქართველოს სახალხო დამცველის დასკვნები, „რომლებიც მომიტინგეების მიმართ არასათანადო მოპყრობის მრავალრიცხოვან ბრალდებებს ადასტურებს, მათ შორის წამებისა და ქალი მომიტინგეების მიმართ სექსუალური ძალადობის სავარაუდო მუქარის შესახებ ცნობებს“.
კომისარი ხაზს უსვამს, რომ ქიმიური ირიტანტების (გამღიზიანებლების) შემცველი წყლის ჭავლის გამოყენება სრულად უნდა იქნას შესწავლილი, რადგან ეს სერიოზულ კითხვებს ბადებს ძალის გამოყენების კანონიერებასთან, აუცილებლობასთან და პროპორციულობასთან დაკავშირებით, „განსაკუთრებით ოფიციალური აღიარების გათვალისწინებით, რომ საპროტესტო აქციების დროს წყლის ჭავლებში ქიმიური ნივთიერებები იყო შერეული“.
„მიმაჩნია, რომ ქიმიური გამღიზიანებლების შემცველი წყლის ჭავლის გამოყენების საკითხი უნდა განიხილებოდეს, როგორც მთავარი პროკურატურის მიერ 2024 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში მომიტინგეების წინააღმდეგ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ძალის გამოყენების გამოძიების ნაწილი, რადგან ეს კანონიერების, აუცილებლობისა და პროპორციულობის შესახებ მნიშვნელოვან კითხვებს ბადებს”, – აღნიშნულია წერილში.
კომისარი სწრაფი, საფუძვლიანი, დამოუკიდებელი და ეფექტური გამოძიების მოწოდებით გამოდის, მოითხოვს პასუხისმგებლობის აღებას მომიტინგეების წინააღმდეგ ჩადენილი ადამიანის უფლებების ნებისმიერი დარღვევისთვის და ითხოვს განახლებულ ინფორმაციას მიღებული ზომების შესახებ.