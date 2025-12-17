17 დეკემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში?
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს, ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება აღმოსავლეთიდან გავრცელებული შედარებით ცივი ჰაერის მასებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი.
დასავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. აღმოსავლეთის ქარი 8-13მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დაბლობში ღამით 0, +5°, დღისით +8, +13°; მთაში ღამით -7, -2°, დღისით +5, +10°; მაღალ მთაში ღამით -10, -5°, დღისით -2, +3°.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. აღმოსავლეთის ქარი 8-13მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით -3, +2°, ზოგან – 5°; დღისით +4, +9°; მთაში ღამით -7, -2°, დღისით 0, +5°; მაღალ მთაში ღამით -11, -6°, დღისით -3, +2°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. შესაძლებელია მცირე წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +6°, ღამით -3.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +7°, ღამით -2°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +6°, ღამით -2°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +7°, ღამით -3°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +5°, ღამით -3°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +7°, ღამით -2°.