17 დეკემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში?

maka khaziuri

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს, ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება აღმოსავლეთიდან გავრცელებული შედარებით ცივი ჰაერის მასებით.

საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი.

დასავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. აღმოსავლეთის ქარი 8-13მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დაბლობში ღამით 0, +5°, დღისით +8, +13°; მთაში ღამით -7, -2°, დღისით +5, +10°; მაღალ მთაში ღამით -10, -5°, დღისით -2, +3°.

აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. აღმოსავლეთის ქარი 8-13მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით -3, +2°, ზოგან – 5°; დღისით +4, +9°; მთაში ღამით -7, -2°, დღისით 0, +5°; მაღალ მთაში ღამით -11, -6°, დღისით -3, +2°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. შესაძლებელია მცირე წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +6°, ღამით -3.

ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +7°, ღამით -2°.

საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +6°, ღამით -2°.

სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +7°, ღამით -3°.

დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +5°, ღამით -3°.

ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +7°, ღამით -2°.