ვინ მიიღებს სასკოლო ფორმას უფასოდ

ნატალია ცისკარაშვილი

გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა და ახალ­გაზ­რდო­ბის მი­ნის­ტრის, გივი მი­ქა­ნა­ძის განცხადებით, სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბი ფორ­მებს უფა­სოდ მი­ი­ღე­ბენ.

“კი, მშო­ბელ­მა უნდა შე­უ­კე­როს ფორ­მა, ისე­ვე, რო­გორც მშო­ბე­ლი ყი­დუ­ლობს ტან­საც­მელს ბავ­შვის­თვის და, დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ბევ­რად უფრო მეტს ყი­დუ­ლობს წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ვიდ­რე ფორ­მის კომ­პო­ნენ­ტში დას­ჭირ­დე­ბა. თუმ­ცა, აქაც სა­ხელ­მწი­ფო ით­ვა­ლის­წი­ნებს გარ­კვე­ულ გა­რე­მო­ე­ბებს – იმ ოჯა­ხე­ბის, რომ­ლე­ბიც ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს მიერ შე­ფა­სე­ბულ­ნი არი­ან 60 000 ქუ­ლით ან უფრო ნაკ­ლე­ბით, 1-ელი­დან მე-6 კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბი სა­ხელ­მწი­ფოს­გან მი­ი­ღე­ბენ ფორ­მას უფა­სოდ”.

მი­ნის­ტრის თქმით­ვე, ყვე­ლა სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში ფორ­მა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო იქ­ნე­ბა შემ­დე­გი, 2026-2027 სას­წავ­ლო წლი­დან. ფორ­მის დი­ზა­ი­ნის შე­სარ­ჩე­ვად კი, სა­ჯა­რო კონ­კურ­სი და გან­ხილ­ვა შედ­გე­ბა.