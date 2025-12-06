ახალი ამბები

ხინკალი და ხაჭაპური ისევ გაძვირდა

ნატალია ცისკარაშვილი

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2025 წლის ნოემბერში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, რესტორანსა და კაფეში თითქმის ყველა პროდუქტი გაძვირდა. ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებზე – ხინკალზე ფასმა 4.12%-ით, ხოლო ხაჭაპურზე – 10.77%-ით მოიმატა.

ინგრედიენტების ღირებულება, რომელიც ხინკლისა და ხაჭაპურის მომზადებას სჭირდება, საანგარიშო პერიოდში შემდეგნაირად განისაზღვრა: ძროხის ხორცის ფარში 7.5%-ით გაძვირდა, ძროხის ხორცი – 8.75%-ით, ღორის ხორცი – 5.9%-ით, ფქვილი – 9.68%-ით, მარილი – 8.28%-ით, იმერული ყველი – 10.77%-ით, ზეთი – 17.3%-ით და კარაქი – 10.56%-ით გაძვირდა. რაც შეეხება მწვანილს და ხახვს, საქსტატის მონაცემებით ნოემბერში მწვანილი 40.25%-ით გაიაფდა, ხახვი კი 5.2%-ით.

საქსტატის მონაცემებით, სადილი რესტორანში 6.5%-ით არის გაზრდილი. ასევე, სტატისტიკის მიხედვით, ნოემბერში, წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით, ხაჭაპური საცხობში 8.04%-ით, ყავა კაფეში – 6.85%-ით, ლუდი ბარში კი 10.11%-ით გაძვირდა.