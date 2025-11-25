საგარეჯოში 40 წლის ქალს ეძებენ
საგარეჯოში 40 წლის ქალს ეძებენ. ინფორმაციას ამის შესახებ Facebook გვერდი Sagarejo • საგარეჯო ავრცელებს:
“მეგობრებო, გუშინ დღის 2 საათიდან სახლიდან გავიდა და ამ დრომდე არ დაბრუნებულა საგარეჯოში მცხოვრები ქალბატონი ფალიაშვილის ქუჩიდან (სადგური). თუ ვინმეს, გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ან სადმე შენიშნეთ, გთხოვთ დარეკეთ ოჯახის წევრებთან. ნებისმიერი ინფორმაცია მნიშვნელოვანია. ქალბატონს აქვს მეხსიერებასთან დაკავშირებული პრობლემები. დარეკეთ ნომერზე: 558147979, 579796609”,-ვკითხულობთ გავრცელებულ ინფორმაციაში.