რა ჯდება წყლის, დენის და გაზის ახალ აბონენტად დარეგისტრირება?
საქართველოში დენის, წყლის და გაზის ახალ აბონენტად დარეგისტრირება 2 400-4 100 ლარი ჯდება.
თანხის მოცულობა განსხვავებულია იმის მიხედვით, ახალი აბონენტი თვითმმართველ ქალაქში (თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი) ხდები, თუ სხვა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირდება.
თუ წყლის ახალ აბონენტად რეგისტრაცია გსურთ, სასმელ წყალზე თვითმმართველ ქალაქებში 1000 ლარის გადახდა მოგიწევთ, სხვა მუნიციპალიტეტებში კი – 400 ლარის. რაც შეეხება წყალარინების საფასურს, თვითმმართველ ქალაქებში 1500 ლარი ღირს, ხოლო სხვა მუნიციპალიტეტებში – 800 ლარი.
დენის ახალ ობიექტად მიერთების საფასური ყველგან ერთი და იგივეა და 800 ლარს შეადგენს.
რაც შეეხება ბუნებრივი აირის აბონენტად რეგისტრაციას, თვითმმართველ ქალაქებში გადასახადი 800 ლარია, ხოლო სხვა მუნიციპალიტეტებში ორჯერ ნაკლები ანუ 400 ლარი.