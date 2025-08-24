სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 25 აგვისტოს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება:
10:30- დან 19:00 საათამდე სოფ. ვარდისუბანში 65 აბონენტს
11:00- დან 18:00 საათამდე ქ. გურჯაანში ქოროღლიშვილის და 9 აპრილის ქუჩებს
11:00- დან 15:30 საათამდე სოფ. ჯუგაანში 84 აბონენტს
11:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. გამარჯვებაში 137 აბონენტს
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. სამთაწყაროში 83 აბონენტს
11:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. ხაშმს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ჩაბინაანს
10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ენისელში 183 აბონენტს
08:00- დან 12:00 საათამდე სოფ. შილდაში 1785 აბონენტს
10:00- დან 12:00 საათამდე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებს: აფენს, ლელიანს, ჭაბუკიანს, გიორგეთს, ფოდაანს, არეშფერანს, ფიჩხიბოგირს და ბოლქვს
06:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. კარაჯალაში 187 აბონენტს
09:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. გიორგიწმინდაში 21 აბონენტს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.