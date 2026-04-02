ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებების ორგანოთა კონგრესმა საქართველოს შესახებ რეკომენდაციები მიიღო
ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებების ორგანოთა კონგრესმა საქართველოს შესახებ რეკომენდაციები მიიღო. შესაბამისი კენჭისყრა კონგრესის სხდომაზე გაიმართა.
რეკომენდაციებს მხარი 97-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, 12 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 8-მ თავი შეიკავა.
მანამდე გაიმართა დებატები რეკომენდაციის პროექტზე.
ანგარიშის თანახმად, ევროსაბჭოს კონგრესი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას:
„სასწრაფოდ განაახლონ პოლიტიკური დიალოგი მთავრობის ყველა დონეზე, ინკლუზიური პოლიტიკური პროცესის მეშვეობით, რომელშიც ყველა დაინტერესებული მხარე იქნება ჩართული, პოლარიზაციის შესამცირებლად და პლურალისტურ დემოკრატიაში აუცილებელი კონტროლისა და ბალანსის აღსადგენად; განახორციელონ კონგრესის რეკომენდაციები და ვენეციის კომისიის მოსაზრებები, რათა აღადგინონ ნამდვილი ადგილობრივი დემოკრატია ქარტიის შესაბამისად“.
ამასთან, კონგრესი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, „გააუქმონ საარჩევნო კოდექსში პრობლემური ცვლილებები და განახორციელონ ყოვლისმომცველი რეფორმა, რომელსაც წინ უძღვის ფართო კონსულტაციები, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად და ყველა ძირითადი ხარვეზის აღმოსაფხვრელად; დაუყოვნებლივ შეაჩერონ ოპოზიციური ხმის კრიმინალიზაციის პროცესი და გააუქმონ ცვლილებები, რომლებიც ხელს უწყობს ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას, დაუყოვნებლივ ხელახლა შემოიღონ გენდერული კვოტები და გააძლიერონ არსებული დებულებები ადგილობრივ პოლიტიკაში ქალების მონაწილეობის გაზრდის მიზნით; გააუქმონ ცვლილებები, რომლებიც ზღუდავს არჩევნებზე დაკვირვებას, დაუბრუნდნენ ადგილობრივი არჩევნების დასაკვირვებლად კონგრესის სისტემატურად მოწვევის პრაქტიკას და ბოლოს, ნამდვილი დიალოგის აუცილებელ წინაპირობად“.
კონგრესი ასევე მოუწოდებს ხელისუფლებას, „გააუქმოს ყველა კანონმდებლობა, რომელიც არღვევს ადამიანის უფლებებს და თავი აარიდოს ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომლებიც კიდევ უფრო შეაფერხებს სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედია საშუალებების მუშაობას ან შეარყევს ადგილობრივი დემოკრატიის საფუძვლებს. კონგრესი ასევე გასცემს ძალადობის შესახებ ცნობების, განსაკუთრებით დაკავებულებისა და მომიტინგეების მიმართ ძალადობის ცნობების, საფუძვლიანად გამოძიების და დაპატიმრებული ჟურნალისტებისა და პოლიტიკური ლიდერების გათავისუფლების რეკომენდაციას“.