ახალი ამბები

რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?

maka khaziuri

18 მარტს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:

1 აშშ დოლარი 2.7223 ლარი. გამყარება 1.42 თეთრი;

1 ევრო 3.1336 ლარი. გამყარება 0.46 თეთრი;

1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6286 ლარი. გამყარება 0.14 თეთრი;

1 თურქული ლირა 0.0616 ლარი. გამყარება 0.03 თეთრი;

100 რუსული რუბლი 3.3205 ლარი. გამყარება 5.56 თეთრი;

1000 სომხური დრამი 7.2028 ლარი. გამყარება 3.95 თეთრი;

1 აზერბაიჯანული მანათი 1.6014 ლარი. გამყარება 0.83 თეთრი;

10 უკრაინული გრივნა 0.6191 ლარი. გამყარება 0.17 თეთრი;