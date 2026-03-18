რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
18 მარტს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.7223 ლარი. გამყარება 1.42 თეთრი;
1 ევრო 3.1336 ლარი. გამყარება 0.46 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6286 ლარი. გამყარება 0.14 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0616 ლარი. გამყარება 0.03 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.3205 ლარი. გამყარება 5.56 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.2028 ლარი. გამყარება 3.95 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.6014 ლარი. გამყარება 0.83 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6191 ლარი. გამყარება 0.17 თეთრი;