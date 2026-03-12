რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
12 მარტს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.7300 ლარი. გამყარება 1.38 თეთრი;
1 ევრო 3.1695 ლარი. გამყარება 2.29 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6694 ლარი. გამყარება 1.99 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0619 ლარი. გამყარება 0.04 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.4422 ლარი. გამყარება 4.09 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.2247 ლარი. გამყარება 4.90 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.6058 ლარი. გამყარება 0.81 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6205 ლარი. გამყარება 0.49 თეთრი.