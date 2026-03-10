რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
10 მარტს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.7470 ლარი. გაუფასურდა 1.08 თეთრი;
1 ევრო 3.1755 ლარი. გაუფასურდა 0.78 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6642 ლარი. გაუფასურდა 1.77 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0623 ლარი. გაუფასურდა 0.02 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.5149 ლარი. გაუფასურდა 5.47 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.2691 ლარი. გაუფასურდა 1.80 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.6157 ლარი. გაუფასურდა 0.63 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6253 ლარი. გაუფასურდა 0.05 თეთრი;