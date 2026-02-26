სად ამოქმედდება მზის ელექტროსადგურები კახეთის რეგიონში
2026 წელს ჯამში 31 მზის ელექტროსადგური ამოქმედდება – ამის შესახებ საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 10-წლიან გეგმაშია საუბარი, რომელიც 2024-2024 წლების პერიოდს მოიცავს.
აღნიშნული დოკუმენტი გადამცემი სისტემის ოპერატორმა „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ („სსე“),„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე მოამზადა.
ამასთან, აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტის მიხედვით, ქარის და მზის ელექტროსადგურების საპროგნოზო წილი, 2034 წლისთვის დაახლოებით 15% იქნება.
გეგმის თანახმად, გათვალისწინებულია ჯამში პერსპექტიული მზის 32 სადგურის მშენებლობა, აქედან ერთი 2025 წელს უკვე შევიდა ექსპლუატაციაში. რაც შეეხება დანარჩენ 31-ს, როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ 2026 წელს ამოქმედდება.
აღსანიშნავია ისიც, რომ მიმდინარე წელს 23 მზის ელექტროსადგური კახეთში ამოქმედდება, 3 ქვემო ქართლში, 2 სამცხე-ჯავახეთში, ასევე თითო სადგური იქნება სამეგრელოში, სიღნაღსა და რუსთავშიც. მათი წლიური გენერაცია კი 346.1 გვტ.სთ-ს შეადგენს.
უფრო კონკრეტულად, თითოეული მათგანის წლიური გენერაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი ასეთია:
საგარეჯოს 1 მზის ელექტროსადგური – 3.1 გვტ.სთ
ალაზანჰესის მზის ელექტროსადგური – 2.9 გვტ.სთ
ახალსოფლის მზის ელექტროსადგური – 2.9 გვტ.სთ
ახმეტის მზის ელექტროსადგური – 2.9 გვტ.სთ
ბადიაურის მზის ელექტროსადგური – 3.1 გვტ.სთ
გამარჯვების მზის ელექტროსადგური – 3.1 გვტ.სთ
გუგულას მზის ელექტროსადგური – 2.8 გვტ.სთ
გურჯაანის მზის ელექტროსადგური – 2.9 გვტ.სთ
ელდარის მზის ელექტროსადგური – 3 გვტ.სთ
ვარდისუბნის მზის ელექტროსადგური – 3 გვტ.სთ
ზილიჩას მზის ელექტროსადგური – 2.9 გვტ.სთ
კაკაბეთის მზის ელექტროსადგური – 2.9 გვტ.სთ
ნაფარეულის მზის ელექტროსადგური – 2.9 გვტ.სთ
პატარძეულის 1 მზის ელექტროსადგური -2.9 გვტ.სთ
პატარძეულის 2 მზის ელექტროსადგური – 2.9 გვტ.სთ
სამგორის მზის ელექტროსადგური – 2.9 გვტ.სთ
სამთაწყაროს მზის ელექტროსადგური – 2.9 გვტ.სთ
სახენისის 1 მზის ელექტროსადგური – 3.1გვტ.სთ
სახენისის 2 მზის ელექტროსადგური – 2.9გვტ.სთ
ქედის მზის ელექტროსადგური – 3 გვტ.სთ
ქისტაურის მზის ელექტროსადგური – 2.8 გვტ.სთ
ქოდალოს მზის ელექტროსადგური – 2.9 გვტ.სთ
შილდას მზის ელექტროსადგური – 2.9 გვტ.სთ
ხირსას მზის ელექტროსადგური – 2.9 გვტ.სთ
ჯუღაანის მზის ელექტროსადგური – 2.9 გვტ.სთ
უდაბნოს მზის ელექტროსადგური – 10.1 გვტ.სთ
ილიაწმინდას მზის ელექტროსადგური – 48.9 გვტ.სთ
ნოსირის მზის ელექტროსადგური – 6.5 გვტ.სთ
ახალციხის მზის ელექტროსადგური – 14.1 გვტ.სთ
საყუნეთის მზის ელექტროსადგური – 11.4 გვტ.სთ
ჯეოსთილის 50 მეგავატიანი მზის ელექტროსადგური – 70 გვტ.სთ