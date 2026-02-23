რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
23 თებერვალს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.6760 ლარი. გამყარება 0.09 თეთრი;
1 ევრო 3.1480 ლარი. გამყარება 0.86 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6067 ლარი. გამყარება 0.42 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0610 ლარი. გამყარება 0.02 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.4848 ლარი. გამყარება 0.30 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.0981 ლარი. გამყარება 0.24 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.5741 ლარი. გამყარება 0.05 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6184 ლარი. გამყარება 0.02 თეთრი;