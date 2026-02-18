„სახელმწიფო ყურძნის შესყიდვაში ერთვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც კერძო სექტორიდან მოთხოვნა არ არის“ – სააგენტო
„სახელმწიფო ყურძნის შესყიდვაში ერთვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც კერძო სექტორიდან მოთხოვნა არ არის" – სააგენტო
„სახელმწიფო რთველის დროს ყურძნის შესყიდვის პროცესში ერთვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მოსავალი ჭარბია და კერძო სექტორიდან მასზე მოთხოვნა არ არის“, – ამის შესახებ აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ, ლევან მეხუზლამ განაცხადა.
მისი თქმით, აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო კერძო სექტორთან კონკურენციაში არ შედის და მისი მიზანი ღვინის წარმოება არ არის.
„სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტია ყურძენი არ დარჩეს ჩაუბარებელი და მევენახეები პრობლემების პირისპირ მარტო არ დარჩნენ. სწორედ მევენახე ფერმერების მხარდაჭერისთვის და არა ღვინის დასამზადებლად, რთველის პერიოდში, სახელმწიფო ჭარბ ყურძენს შეისყიდის“ – აღნიშნა მეხუზლამ.
2026 რთველისთვის დაგეგმილი ცვლილებებით, იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს მოუწევს ჭარბი ყურძნის მიღება, დადგენილია სამი ფასი. მუხუზლას თქმით, აღნიშნული გადაწყვეტილების ერთადერთი მიზანი ხარისხიანი ღვინის წარმოების ხელშეწყობა და იმ მევენახეების მეტად დაფასებაა, ვინც ზრუნავს ვენახისა და ყურძნის ხარისხზე.
„სწორედ ყურძნის კონდიციურობისა და ხარისხიდან გამომდინარეა განსაზღვრული ყურძნის 3 განსხვავებული ფასი. აღნიშნულ მიდგომას სრულად იზიარებს ღვინის კერძო სექტორიც, რომელიც ორიენტირებულია ხარისხიანი ღვინის წარმოებაზე“ – განაცხადა მეხუზლამ.
როგორც მანვე აღნიშნა, დაბალ ხარისხიანთან შედარებით, მაღალ ხარისხიან კონდიციურ ყურძენზე ფასის გაზრდა მევენახეებს აძლევს მოტივაციას, რომ მოიყვანონ ხარისხიანი მოსავალი, რომლისგანაც იწარმოება ხარისხიანი ღვინო.
„აღნიშნული ცვლილებების აუცილებლობა განაპირობა მსოფლიო გლობალურ ბაზარზე ღვინის მოხმარების შემცირებამ და ბაზარზე მაღალმა კონკურენციამ – ქართული ღვინო აუცილებლად უნდა იყოს მაღალხარისხიანი. მეღვინეობის დარგის განვითარების გრძელვადიანი პერსპექტივისთვის, აუცილებელია უფრო მეტად ფასობდეს ხარისხიანი ყურძენი“ – განაცხადა ლევან მუხუზლამ.