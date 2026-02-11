რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
11 თებერვალს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6838 ლარი. გამყარება 0.18 თეთრი;
1 ევრო – 3.1980 ლარი. გაუფასურდა 1.23 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6682 ლარი. გაუფასურდა 1.31 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0615 ლარი. გამყარება 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.4759 ლარი. გაუფასურდა 0.12 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1047 ლარი. გამყარება 0.48 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5786 ლარი. გამყარება 0.11 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6229 ლარი. გამყარება 0.09 თეთრი;