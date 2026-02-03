სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 4 თებერვალს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
თელავის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 18:00 საათამდე ქ.თელავში კორძაძის, ჩოლოყაშვილის,დავით რექტორის, ჭავჭავაძის,ჯავახიშვილის, ორაგუბის, ზურაბაშვილის,ორბელიანის და სულხანიშვილის ქუჩებს
13:00- დან 15:00 საათამდე ქ. თელავში თაყაიშვილის,საიათნოვას, დავით რექტორის და თუმანიანის ქუჩებს
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ.ნაფარეულის ნაწილს
ყვარლის მუნიციპალიტტში
13:00- დან 18:30 საათამდე მონაკვეთში ქ. ყვარლის სხვადასხვა უბანს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
17:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ბაკურციხის და კოლაგის ნაწილს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
12:00-დან 19:00 საათამდე სოფ:ბოდბისხევს და
მაჩხაანს
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 15:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს ნაწილს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.