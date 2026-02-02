სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 3 თებერვალს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
თელავის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 12:00 საათამდე
ქ. თელავში კურდღელაურის, მშვიდობის, ბესიკის, სადგურის და ზაქარიაძის ქუჩებს
12:30- დან 19:00 საათამდე სოფ. ლალისყურის ნაწილს
13:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. ვარდიაუბნის და იყალთოს ნაწილს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:00 საათამდე ქ. ლაგოდეხის ნაწილს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:00 საათამდე მონაკვეთში სოფ. შილდის სხვადასხვა უბანს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 16:00 საათამდე ქ. გურჯაანის ნაწილს
15:00- დან 16:00 საათამდე სოდფ. ჯიმითს და ნანიანს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 15:00 საათამდე ქ. ახმეტის ნაწილს
12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. კოღოთოს ნაწილს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. დედისფერულს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.