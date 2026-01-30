რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
30 იანვარს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6922 ლარი. გამყარება 0.05 თეთრი;
1 ევრო – 3.2166 ლარი. გამყარება 1.11 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.7139 ლარი. გაუფასურება 0.01 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.062 ლარი. ცვლილება 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.5490ლარი. გაუფასურება 1.46 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1049 ლარი. გამყარება 0.27 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5836 ლარი. გამყარება 0.02 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6277 ლარი. გამყარება 0.17 თეთრი;