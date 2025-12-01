დღეიდან პოლონეთში საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამარტივებული დასაქმების პროცედურა უქმდება
დღეიდან, 2025 წლის 1-ლი დეკემბრიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის პოლონეთში მუშაობის ნებართვის გამარტივებული პროცედურები უქმდება.
ინფორმაციას ქვეყნის ოჯახის, შრომისა და სოციალური პოლიტიკის სამინისტრო ავრცელებს.
ბრძანების მიხედვით, რომელიც 25 ნოემბერს გამოიცა, ამიერიდან პოლონეთში დასაქმებისთვის მუშაობის უფლების მისაღებად, ქართველებს სტანდარტული პროცედურების გავლა მოუწევთ.
ცნობისთვის, აქამდე საჭირო იყო მხოლოდ დამსაქმებლის მიერ სპეციალური დეკლარაციის შევსება და მისი ელექტრონულად გაგზავნა შრომის სამინისტროში.
ბრძანების მიხედვით, იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ამჟამად გამარტივებული ნებართვით სარგებლობენ, საშუალება ექნებათ ის ვადის ამოწურვამდე გამოიყენონ. თითოეული ნებართვის მაქსიმალური ვადა 2 წელია.
სამინისტროს ინფორმაციით, გამარტივებული წესები გავრცელდება შემდეგი ქვეყნების: სომხეთის, ბელარუსის, მოლდოვისა და უკრაინის მოქალაქეებზე. საქართველო სიიდან უკვე ამოღებულია.