სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 10 ნოემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება:
თელავის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 16:00 საათამდე თამარის, გონაშვილის, მაგამედოვის, დავითაშვილის, მუსხელიშვილის,ყვარლის, ბენიძის, მშვიდობის, ქიაჩელის და მიმდებარე ქუჩებს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. თოხლიაურს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 15:00 საათამდე მონაკვეთში ქ. წნორის ნაწილს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ტიბაანის ნაწილს და სოფ.ბობისხევის ნაწილს
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 18:00 საათამდე სოფ.გამარჯვების ნაწილს
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ.ზემო ქედის ნაწილს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.