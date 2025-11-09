ახალი ამბებიგანცხადება

სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს

maka khaziuri

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 10 ნოემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება:

თელავის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 16:00 საათამდე თამარის, გონაშვილის, მაგამედოვის, დავითაშვილის, მუსხელიშვილის,ყვარლის, ბენიძის, მშვიდობის, ქიაჩელის და მიმდებარე ქუჩებს

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. თოხლიაურს

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 15:00 საათამდე მონაკვეთში ქ. წნორის ნაწილს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ტიბაანის ნაწილს და სოფ.ბობისხევის ნაწილს

დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 18:00 საათამდე სოფ.გამარჯვების ნაწილს
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ.ზემო ქედის ნაწილს.

სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.