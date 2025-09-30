რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
30 სექტემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7088 ლარი. გაუფასურდა 0.11 თეთრი;
1 ევრო – 3.1739 ლარი. გაუფასურდა 1.46 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6374 ლარი. გაუფასურდა 2.23 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0651 ლარი. გამყარდა 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.2580 ლარი. გაუფასურდა 2.04 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0634 ლარი. გაუფასურდა 0.29 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5928 ლარი. გაუფასურდა 0.06 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6555 ლარი. გაუფასურდა 0.26 თეთრი.