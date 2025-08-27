სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს
ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 28 აგვისტოს 06:00-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს:
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარაჯალა და კაბალი; 29 აგვისტოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარაჯალა და კაბალი; 09:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში თოხლიაური, მანავი და მიმდებარე სოფლებში; 10:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შილდა, საბუე, ახალსოფელი, თხილისწყარო, მთისძირი და მიმდებარე სოფლებში; 10:30-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს თელავის მუნიციპალყტეტის სოფელ ყარაჯალაში; 10:30-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს თელავში ჭავჭავაძის, კირიონის, დადიანის, გორის, იყალთოს და მიმდებარე ქუჩებზე; 11:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს საგარეჯოში ჯაფარიძის, თამარ მეფის, ერეკლეს, ლესელიძის და მიმდებარე ქუჩებზე; 12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ახაშენი, არაშენდა და მიმდებარე სოფლებში.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.