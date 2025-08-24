24 აგვისტო: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს საქართველოში მოსალოდნელი დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება.
აღმოსავლეთ საქართველოში – უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +17, +22°, დღისით +32, +37°; მთაში ღამით +10, +15°, დღისით +29, +34°; მაღალ მთაში ღამით +7, +12°, დღისით +24, +29°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 9-14 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +35°, ღამით +20°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 9-14 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +37°, ღამით +21°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 9-14 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +34°, ღამით +20°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 9-14 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +35°, ღამით +20°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 9-14 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +35, ღამით +20°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 9-14 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +37°, ღამით +22°.