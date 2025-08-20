რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
20 აგვისტოს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6981 ლარი. გაუფასურდა 0.13 თეთრი;
1 ევრო – 3.1530 ლარი. გაუფასურდა 0.23 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6486 ლარი. გამყარდა 0.39 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0660 ლარი. უცვლელად;
100 რუსული რუბლი – 3.3399 ლარი. გამყარდა 1.08 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0375 ლარი. გაუფასურდა 0.27 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5866 ლარი. გაუფასურდა 0.08 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6521 ლარი. გამყარდა 0.18 თეთრი.