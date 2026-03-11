თელავში 8 თვის ორსული ქალი გარდაიცვალა
თელავში 8 თვის ორსული ქალი გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით, დაიღუპა ნაყოფიც.
გარდაცვლილის მეგობრები ვარაუდობენ, რომ ის სისხლძარღვებში წარმოქმნილი თრომბის შედეგად დაიღუპა. მათივე თქმით, ორსულს ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა და ექიმის მეთვალყურების ქვეშ იმყოფებოდა.
„-ბოლო პერიოდში მკურნალობდა კიდეც, თუმცა თრომბი მაინც განვითარდა. სახლში იყო და შეტევა სწორედ იმ დროს დაეწყო,“- ამბობს ერთ-ერთი ახლობელი.
არსებული ინფორმაციით, შემთხვევის დროს სასწრაფო-სამედიცინო დახმარებაც გამოიძახეს, თუმცა ექიმებს ქალი უკვე გარდაცვლილი დახვდათ.
კლინიკაში, სადაც ორსული სამედიცინო აღრიცხვაზე იმყოფებოდა, ამ დროისთვის კომენტარი არ გაუკეთებიათ.