რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
19 თებერვალს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.6789 ლარი. გამყარება 0.10 თეთრი;
1 ევრო 3.1724 ლარი. გამყარება 0.78 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6428 ლარი. გამყარება 1.50 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0613 ლარი. გამყარება 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.4878 ლარი. გაუფასურდა 0.90 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.1030 ლარი. გამყარება 0.66 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.5758 ლარი. გამყარება 0.04 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6191 ლარი. გამყარება 0.19 თეთრი;